«Приехали на пепелище»: новосибирцы потеряли квартиру из-за пожара в день выписки ребенка из роддома

27 июля 2026, 21:26

KP.RU: Новосибирцы лишились жилья из-за пожара в день выписки ребенка из роддома

Фото: istockphoto/grafoto

ЧП произошло 21 июля в одной из квартир жилого дома на улице Выборной. В результате возгорания семья Ирины и Романа лишилась практически всего имущества, пишет «КП-Новосибирск».





В день трагедии Роман планировал вечером забрать супругу с младенцем из родильного дома. Около 10:50 мужчина проснулся от запаха дыма, обнаружил огонь на балконе и попытался справиться с возгоранием самостоятельно. В ходе тушения произошел взрыв баллона с монтажной пеной. Пожарные расчеты прибыли на место через семь минут, однако к тому времени детская комната уже полностью выгорела. В настоящее время семья с грудным ребенком вынуждена проживать у родственников Ирины.





«Приехали мы на пепелище. Нашего дома больше нет. Детская выгорела полностью — вместе с мебелью, одеждой и всеми вещами, которые мы подготовили для малыша. Остальная квартира залита водой и вся в копоти. Уничтожено все — наш быт, документы, семейные фотографии, воспоминания», — поделилась с изданием Ирина.