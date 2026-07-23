В Татарстане ожидают рост риска природных пожаров в августе

23 июля 2026, 18:55

Фото: iStock/Олег Копьёв

В августе в Татарстане может возрасти вероятность возникновения природных пожаров из-за высоких температур. Об этом сообщил начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.