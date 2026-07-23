В Татарстане ожидают рост риска природных пожаров в августе
В августе в Татарстане может возрасти вероятность возникновения природных пожаров из-за высоких температур. Об этом сообщил начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
По его словам, которые приводит агентство «Татар-информ», сейчас степень пожарной опасности составляет от первого до третьего класса на фоне проходящих осадков. Однако в ближайшее время, с учетом ожидаемой жары, риск может повыситься до четвертого класса.
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в эфире «Радио 1» рассказал, что жителей Московского региона ждет погода немного прохладнее климатической нормы, а также небольшие дожди, которые усилятся к началу следующей недели.
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