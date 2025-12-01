Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у нее дома

01 декабря 2025, 13:59

Фото: iStock/Yingko

В Москве мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.