Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у нее дома

В Москве мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки
Фото: iStock/Yingko

В Москве мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.



Суд признал его виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, 11 июня текущего года мужчина находился в квартире на Волгоградском проспекте. Там он изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении малознакомой несовершеннолетней девочки.

В ходе следствия допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы и выполнены иные действия. Эти мероприятия полностью изобличили подсудимого в совершении преступления.

Екатерина Коршунова

