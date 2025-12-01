Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у нее дома
В Москве мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Суд признал его виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно материалам дела, 11 июня текущего года мужчина находился в квартире на Волгоградском проспекте. Там он изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении малознакомой несовершеннолетней девочки.
В ходе следствия допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы и выполнены иные действия. Эти мероприятия полностью изобличили подсудимого в совершении преступления.
