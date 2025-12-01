В Майкопе пьяный водитель переехал подругу, а потом попытался скрыть свою вину
Пьяный водитель из Майкопа переехал подругу, а потом попытался скрыть свою вину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
27 ноября компания друзей проводила вечер, распивая алкоголь и наслаждаясь беседами. Ближе к ночи нетрезвый Артём решил прокатиться на автомобиле. За этим наблюдала его девушка Дарья и подруга Алина. Знакомая попыталась остановить приятеля, преградив путь машине, но Артём, не обращая внимания, нажал на газ и переехал девушку.
Осознав содеянное, Артём вместе с Дарьей подняли раненую Алину и отнесли её к ней домой, где спал муж пострадавшей. Он даже не проснулся от произошедшего. Скорая помощь прибыла только на следующий день, когда состояние девушки значительно ухудшилось.
В полиции Артём заявил, что ехал за продуктами и не заметил, как Алина выбежала на дорогу. По его словам, она была в сознании и отказалась от медицинской помощи. Однако записи с камер наблюдения подтвердили его вину.
У Алины диагностированы множественные переломы и серьезные травмы головы. Причины, по которым «близкие друзья» не вызвали скорую помощь, а оставили пострадавшую в таком состоянии, остаются неясными.
