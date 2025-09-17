Приезжий из Дагестана сбил двух детей и женщину на тротуаре в Петербурге
Приезжий из Дагестана водитель сбил на тротуаре двоих детей и женщину в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошёл на Пейзажной улице. Чёрная «Киа» проехала на красный свет и врезалась в бок «Рено». Седан потерял управление и выехал на тротуар, где находились люди. В результате ДТП пострадали трое — в их числе семилетняя девочка и 12‑летний мальчик.
Водитель «Рено» сначала уехал с места происшествия и остановился лишь через несколько десятков метров в высокой траве. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев, восстанавливая ход событий.
