Приезжий напал на ребенка в одном из российских городов
В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в грабеже после нападения на ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.
По данным следствия, 6 августа мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к мальчику во дворе жилого дома и стал расспрашивать о содержимом его сумки. Ребенок попытался убежать, однако обвиняемый несколько раз догонял его, удерживал за руки и туловище и хватал за шею.
В итоге мужчина вырвал у школьника поясную сумку с мобильным телефоном и деньгами. На крики малолетнего во двор вышли женщины, которые гуляли с детьми. Они вмешались и помогли освободить мальчика. После этого нападавший вернул сумку, но успел забрать из нее солнечные очки и скрылся. Вскоре его задержали полицейские.
Следствие установило, что мужчина приехал в Челябинск из Краснодарского края на заработки и временно остановился у знакомого. Действия обвиняемого квалифицировали как грабеж. Ему грозит до семи лет колонии, а также штраф и последующее ограничение свободы.
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