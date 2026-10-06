Приезжий напал на ребенка в одном из российских городов

06 октября 2026, 11:52

СК: Приезжий напал на 11-летнего ребенка в Челябинске и пошел под суд

Фото: медиасток.рф

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в грабеже после нападения на ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.