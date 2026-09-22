«Роды дома в унитаз»: Россиянку осудили за убийство новорожденного сына

22 сентября 2026, 11:46

Суд в Уфе назначил два года ограничения свободы медсестре за убийство младенца

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Верховный суд Башкирии вынес приговор жительнице Уфы за убийство новорожденного сына. Подробности приводит пресс-служба ведомства.