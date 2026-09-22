«Роды дома в унитаз»: Россиянку осудили за убийство новорожденного сына
Верховный суд Башкирии вынес приговор жительнице Уфы за убийство новорожденного сына. Подробности приводит пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что в сентябре 2025 года женщина находилась дома, когда у неё начались роды. Она родила жизнеспособного доношенного мальчика прямо в чашу унитаза.
Гражданка работала медицинской сестрой, поэтому понимала, что может помочь ребёнку. Однако она умышленно не стала доставать его из воды. В итоге младенец погиб от механической асфиксии из-за утопления.
Следователи завели уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребёнка (статья 106 УК РФ). В суде подсудимая полностью признала вину. Судья назначил ей два года ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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