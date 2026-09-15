В Кабардино-Балкарии осудили группу конокрадов, пустивших 50 лошадей на колбасу
В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор группе конокрадов. Как сообщили в прокуратуре республики, с 2019 по 2024 год они похищали лошадей, которые свободно паслись на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов.
Злоумышленники действовали организованно: они выслеживали табуны, отбивали от них животных и уводили в заранее подготовленные места. Всего за пять лет воры угнали более 50 лошадей и отправили их на колбасу.
Среди похищенных животных оказались и племенные скакуны кабардинской породы, которые представляют особую ценность для местных коневодов. Общая сумма ущерба превысила 8,5 млн рублей.
Правоохранители установили всех участников группы и передали дело в суд. Четверо обвиняемых признали вину. Суд назначил троим из них наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 3,5 лет, ещё одному — 1,5 года условно.
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