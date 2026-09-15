В Кабардино-Балкарии осудили группу конокрадов, пустивших 50 лошадей на колбасу

15 сентября 2026, 18:56

Фото: Istock/Callipso

В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор группе конокрадов. Как сообщили в прокуратуре республики, с 2019 по 2024 год они похищали лошадей, которые свободно паслись на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов.