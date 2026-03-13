Приезжий жестоко забил двух приятелей в Петербурге

13 марта 2026, 17:00

Приезжий мурманчанин жестоко забил двух приятелей в Петербурге

Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Петербурге сотрудники полиции задержали 31-летнего уроженца Мурманской области, которого подозревают в жестоком избиении двух мужчин. Оба пострадавших скончались, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.