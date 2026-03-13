Приезжий жестоко забил двух приятелей в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали 31-летнего уроженца Мурманской области, которого подозревают в жестоком избиении двух мужчин. Оба пострадавших скончались, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По предварительным данным, 11 марта мужчина пришел в гости к двум знакомым. Во время встречи между ними произошла ссора, которая переросла в драку — гость избил хозяев квартиры.
На следующий день их нашел родственник, мужчины были без сознания. Он обратился в экстренные службы, однако спасти пострадавших не удалось.
Подозреваемого задержали в квартире на Товарищеском проспекте. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По факту случившегося возбудили уголовное дело, обстоятельства и причины конфликта выясняются.
