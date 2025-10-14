Достижения.рф

В Борске жалоба на домогательства к девочке вскрыла общежитие с нелегалами

В Борске инцидент с подростком привёл к задержанию нелегальных мигрантов
В посёлке Борск Красноярского края вечером 4 октября произошёл конфликт между местной жительницей и молодым человеком. Об этом сообщает Telegram-канал «NGS24.RU — Новости Красноярска».



20-летний мужчина начал приставать к своей 15-летней знакомой, когда встретил её на улице. После этого девочка вернулась домой и рассказала о случившемся родным. Семья девушки приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Полиция оперативно задержала подозреваемого в общежитии птицефабрики, которое расположено в посёлке Миндерла. В ходе проверки сотрудники установили личности всех проживающих в здании.

Оказалось, что двое жильцов общежития, включая самого задержанного, находились в России незаконно. Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека по статье о развратных действиях.

