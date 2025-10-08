В Анапе 92-летний пенсионер провел в лесу три дня без еды и воды и выжил
В Анапе 92-летний пенсионер провел в лесу три дня без еды и воды и выжил. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела МВД.
Пожилой мужчина потерялся в зеленом массиве недалеко от хутора Куматырь. Когда он перестал выходить на связь, его семья заявила о пропаже в полицию.
После этого в регионе начались поиски. К ним присоединились волонтеры, представители общественных организаций и неравнодушные жители. В итоге история завершилась благополучно.
Спасенный дедушка рассказал, что все это время находился на природе без припасов. Вскоре его передали врачам для обследования. Сейчас его жизнь вне опасности.
Ранее похожий случай закончился трагически в Ленобласти. Недалеко от деревни Большие Сабицы нашли тело мужчины, который отправился в лес и не вернулся домой.
