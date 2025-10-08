Мужчина ворвался в московский детский сад в надежде поспать

08 октября 2025, 19:11

В Москве задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад в надежде поспать

Фото: iStock/ancoay

В центре Москвы правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения незаконно проник на территорию детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.