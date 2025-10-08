Мужчина ворвался в московский детский сад в надежде поспать
В центре Москвы правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения незаконно проник на территорию детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
По данным ведомства, мужчина вел себя агрессивно и пытался найти место, чтобы поспать.
Инцидент произошёл в саду на улице Шаболовка в нерабочее время, поэтому ни воспитанники, ни сотрудники учреждения не пострадали. По словам охранника, мужчина действительно искал, где можно было бы отдохнуть.
Задержанного росгвардейцами москвича доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
