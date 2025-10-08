В Петербурге 12-летняя девочка подожгла вышку сотовой связи ради нового iPhone

08 октября 2025, 19:16

Фото: iStock/7713Photography

В Приморском районе Петербурга задержали 12-летнюю девочку, которая подожгла вышку сотовой связи в попытке быстро заработать на новый iPhone. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».