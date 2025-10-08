В Петербурге 12-летняя девочка подожгла вышку сотовой связи ради нового iPhone
В Приморском районе Петербурга задержали 12-летнюю девочку, которая подожгла вышку сотовой связи в попытке быстро заработать на новый iPhone. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Школьницу поймали с поличным на месте происшествия и доставили в отдел полиции, откуда её забрал отец.
По словам девочки, она нашла в интернете объявление, обещавшее 300 тысяч рублей за такую «работу». Теперь школьница столкнулась с серьёзными проблемами: её родители обязаны будут возместить ущерб, а материалы её дела уже передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
