В Италии назвали возможную причину крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии

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Причиной крушения у берегов Сицилии яхты Bayesian стали ошибки, совершённые экипажем и пассажирами. Такое мнение высказал Джованни Костантино, глава компании The Italian Sea Group, которая построила судно.
В интервью газете Corriere della Sera эксперт-судостроитель указал, что все действия, предпринятые пассажирами и членами команды, указывают на то, что ими был совершён «длинный перечень ошибок».
Он подчеркнул, что это тем более странно, так как экипаж не мог не знать о надвигающемся шторме. Он упоминался в ежедневном прогнозе погоды, а сицилийские рыбаки не вышли в море в тот день.
По утверждению Костантино, затонувшая Bayesian была одной из самой надёжных яхт, по сути непотопляемой. Он уверен, что судно не потеряло бы устойчивость, если бы были приняты все необходимые меры предосторожности. Эксперт также напомнил, что в 2005 другие яхты благополучно пережили Катрину, самый разрушительный ураган в истории США.
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«Люди не должны были находиться в каютах, корабль не должен был стоять на якоре», — заявил Костантини.
Он подчеркнул, что это тем более странно, так как экипаж не мог не знать о надвигающемся шторме. Он упоминался в ежедневном прогнозе погоды, а сицилийские рыбаки не вышли в море в тот день.
По утверждению Костантино, затонувшая Bayesian была одной из самой надёжных яхт, по сути непотопляемой. Он уверен, что судно не потеряло бы устойчивость, если бы были приняты все необходимые меры предосторожности. Эксперт также напомнил, что в 2005 другие яхты благополучно пережили Катрину, самый разрушительный ураган в истории США.
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Александр Бойцов