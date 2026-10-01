Приговоренная к казни американка выжила после двух смертельных инъекций
В США приговоренная к казни женщина Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций. Об этом информирует телеканал Fox News.
В 1995 году, когда ей было 18 лет, Кристу приговорили к смертной казни за убийство, совершенное вместе с 17-летним возлюбленным. Их жертвой стала 19-летняя девушка, с которой они познакомились в лагере для подростков с поведенческими проблемами.
Несмотря на то что приговор был вынесен много лет назад, адвокаты продолжали добиваться помилования преступницы. В этом году казнь назначили на 30 сентября. Сначала женщине ввели дозу пентобарбитала — сильного снотворного, которое в больших количествах смертельно. Однако Пайк не умерла. Согласно процедуре, ей сделали вторую инъекцию, но смерть так и не наступила. Сейчас медики пытаются разобраться в произошедшем. Уточняется, что казнь Кристы должна состояться в конце года.
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