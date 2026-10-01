Приговоренная к казни американка выжила после двух смертельных инъекций

01 октября 2026, 12:10

В США приговоренная к казни женщина выжила после двух смертельных инъекций

Фото: iStock/Zolnierek

В США приговоренная к казни женщина Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций. Об этом информирует телеканал Fox News.