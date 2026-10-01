Таможенники пресекли международный канал поставки наркотических «солей» на 23 млн рублей

01 октября 2026, 10:50

Таможенники пресекли международный канал поставки наркотиков на 23 млн рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду почти 5 кг синтетических наркотиков α-PVP. Стоимость изъятой партии на «черном» рынке оценивается примерно в 23 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.