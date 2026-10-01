Таможенники пресекли международный канал поставки наркотических «солей» на 23 млн рублей
Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду почти 5 кг синтетических наркотиков α-PVP. Стоимость изъятой партии на «черном» рынке оценивается примерно в 23 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Подмосковье сотрудники таможни задержали 25-летнего иностранца, который пытался передать наркотики. В автомобиле подозреваемого на заднем сиденье были найдены пакеты с порошкообразным веществом. На допросе молодой человек рассказал, что действовал по заданию организованной группы и планировал вывезти запрещённый товар в Киргизию для продажи. Экспертиза показала, что изъятое вещество — это синтетический наркотик α-PVP, известный как N-метилэфедрон, весом более 4,6 килограммов.
В России против задержанного возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ, пунктам «а» и «б» части 4, за контрабанду наркотиков в особо крупном размере организованной группой. Наказание по этой статье может включать пожизненное лишение свободы.
Получателя груза задержали в Кыргызстане в рамках международной операции, проведённой совместно с Государственной таможенной службой и МВД этой страны. Следствие продолжается.
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