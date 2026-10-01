Женщина лишилась части кишечника и матки из-за ошибки врачей
В Краснодарском крае лечение в больнице закончилось для женщины серьезными последствиями. Об этом информирует Kub Mash.
Местная жительница по имени Ирина планировала стать матерью во второй раз. Перед рождением ребёнка она решила удалить миому и укрепить здоровье. После операции у неё началась рвота, но жалобы на самочувствие, по словам пациентки, игнорировали врачи. Через шесть дней её выписали.
Однако после выписки состояние россиянки ухудшилось, и её пришлось госпитализировать в другую больницу. Выяснилось, что во время первой операции врачи случайно прожгли женщине кишечник. Это потребовало новой операции, в ходе которой у Ирины удалили часть пораженного органа, а также яичники и матку. Теперь пострадавшей предстоит пожизненный приём медикаментов, а боли при этом не прекратились.
В результате случившегося руководство первого медицинского учреждения обязали выплатить Ирине два миллиона рублей в качестве компенсации. Кроме того, хирург больницы передал ей 530 тысяч рублей.
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