Женщина лишилась части кишечника и матки из-за ошибки врачей

01 октября 2026, 11:47

Kub Mash: на Кубани женщина лишилась матки после неудачной операции

Фото: iStock/Gumpanat

В Краснодарском крае лечение в больнице закончилось для женщины серьезными последствиями. Об этом информирует Kub Mash.