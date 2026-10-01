Слон напал на россиянку и попытался отобрать у нее рюкзак
Российская туристка пострадала от нападения слона на Шри-Ланке. Об этом сообщили РИА Новости в страховой компании «Росгосстрах».
Во время поездки на тук-туке женщина столкнулась с неожиданной опасностью: на дорогу вышел слон и намеревался забрать ее рюкзак, содержавший фрукты, документы и деньги. Россиянка попыталась удержать вещи, но животное схватило ее и бросило на землю.
Согласно информации источника, после падения туристка получила травмы руки, глаза и спины. Ей срочно понадобилась медицинская помощь. В «Росгосстрахе» добавили, что в текущем году подобные инциденты с туристами оформлялись как страховые случаи, передает Общественная Служба Новостей.
Читайте также: