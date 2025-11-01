Приговоренный к пожизненному за изнасилование в Перу парень сидел просто так

01 ноября 2025, 17:59

Отбывавший пожизненное за изнасилование в Перу парень сидел по оговору девочки

Фото: istockphoto/SCM Jeans

30-летний Марко провёл за решёткой последние шесть лет — в 2019 году его арестовали и приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 12‑летней девочки. Казалось, его жизнь была сломанной.