Приговоренный к пожизненному за изнасилование в Перу парень сидел просто так
30-летний Марко провёл за решёткой последние шесть лет — в 2019 году его арестовали и приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 12‑летней девочки. Казалось, его жизнь была сломанной.
Как пишут местные СМИ, на днях пострадавшая, которой теперь 18 лет, опубликовала видео, в котором призналась, что насильником был не Марко, а её отчим. По словам потерпевшей, мужчина впервые надругался над ней в девять лет и затем регулярно совершал такие преступления.
Она заявила, что лгала полиции, потому что отчим угрозами заставил её переложить вину на другого человека.
Мужчину уже арестовали, а уголовное дело в отношении Марко направили на пересмотр.
