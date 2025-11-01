Достижения.рф

Приговоренный к пожизненному за изнасилование в Перу парень сидел просто так

Фото: istockphoto/SCM Jeans

30-летний Марко провёл за решёткой последние шесть лет — в 2019 году его арестовали и приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 12‑летней девочки. Казалось, его жизнь была сломанной.



Как пишут местные СМИ, на днях пострадавшая, которой теперь 18 лет, опубликовала видео, в котором призналась, что насильником был не Марко, а её отчим. По словам потерпевшей, мужчина впервые надругался над ней в девять лет и затем регулярно совершал такие преступления.

Она заявила, что лгала полиции, потому что отчим угрозами заставил её переложить вину на другого человека.

Мужчину уже арестовали, а уголовное дело в отношении Марко направили на пересмотр.

Никита Кротов

