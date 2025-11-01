Mash: Перед студентами РЭУ им. Плеханова сплясал стриптиз темнокожий бодибилдер
На праздновании Дня народного единства в филиале РЭУ им. Плеханова в Брянске мужчина из Уганды устроил стриптиз. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По сведениям СМИ, он не был студентом — это обычный бодибилдер, которого пригласили выступить перед молодёжью.
Местные очевидцы подтвердили информацию о выступлении и считают виновными организаторов, не оценивших возможные последствия.
Администрация Брянской области, посмотрев видео, направила материал на проверку.
