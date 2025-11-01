Mash: Перед студентами РЭУ им. Плеханова сплясал стриптиз темнокожий бодибилдер

01 ноября 2025, 17:47

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

На праздновании Дня народного единства в филиале РЭУ им. Плеханова в Брянске мужчина из Уганды устроил стриптиз. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.