Mash: Перед студентами РЭУ им. Плеханова сплясал стриптиз темнокожий бодибилдер

На праздновании Дня народного единства в филиале РЭУ им. Плеханова в Брянске мужчина из Уганды устроил стриптиз. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По сведениям СМИ, он не был студентом — это обычный бодибилдер, которого пригласили выступить перед молодёжью.

Местные очевидцы подтвердили информацию о выступлении и считают виновными организаторов, не оценивших возможные последствия.

Администрация Брянской области, посмотрев видео, направила материал на проверку.

