Число отравившихся в лицее Екатеринбурга достигло 14 человек
В екатеринбургском лицее число пострадавших от предтрена достигло 14 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл из-за ученика 8Б класса. Он рассыпал порошок предтренировочного комплекса Psychotic в мужской раздевалке. Вещество настолько мелко распылилось, что его частицы проникли через вентиляцию в женскую раздевалку. Это привело к отравлению людей в обоих помещениях.
Предтренировочный комплекс Psychotic относится к сильнодействующим стимуляторам. Производитель рекомендует его только опытным спортсменам, которые занимаются бодибилдингом или силовым экстримом. Медики продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
