«‎Мы выиграли»: Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление об СВО

Пленный украинский военный Александр Коровоцкий, который служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, узнал, что находится на территории Российской Федерации в Курской области, когда был пленен бойцами спецназа «Ахмат». Об этом информирует ТАСС.