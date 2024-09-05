«‎Мы выиграли»: Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сделал важное заявление об СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, написав об этом в своем Telegram-канале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Алаудинов добавил, что новая задача граждан РФ — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, которая будет готова к будущим вызовам.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует.
До этого стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — сказал он.
Алаудинов добавил, что новая задача граждан РФ — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, которая будет готова к будущим вызовам.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует.
До этого стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова