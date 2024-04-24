Приказавшего бомбить нефтебазу командира ВСУ приговорили к 18 годам

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Командир ВСУ Евгений Булацик приговорен к 18 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Следственном комитете России. Там рассказали, что командира седьмой бригады тактической авиации ВСУ Евгения Булацик признали виновным в террористическом акте.
Он отдал приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области. Как уточняет следствие, доказательства говорят о причастности Булацика к преступлению, предусмотренному статьей УК РФ.
В конце апреля 2022 года члены экипажей бомбардировщиков ВСУ подчинились приказу командира, совершили нарушение госграницы РФ и произвели авиаудар «Русснефть-Брянск».
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Он отдал приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области. Как уточняет следствие, доказательства говорят о причастности Булацика к преступлению, предусмотренному статьей УК РФ.
В конце апреля 2022 года члены экипажей бомбардировщиков ВСУ подчинились приказу командира, совершили нарушение госграницы РФ и произвели авиаудар «Русснефть-Брянск».
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Алёна Самарева