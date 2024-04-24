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На передовой участвует небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ, в основном там находятся люди старше 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ВСУ, сдавшегося в плен под Работино в Запорожской области.
Он отметил, что офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач и не оказывают необходимой поддержки и руководства в процессе их выполнения.
Ранее военнослужащий ВСУ рассказал о зверствах командования армией. По словам украинского военнопленного Андрея Бабенко, служба в ВСУ — это дорога в один конец. На фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооружённым силам РФ. Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.
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