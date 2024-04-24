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Две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Об этом пишет Forbes.
Командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала.
Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщал, что украинские военные отказались заходить на позиции в населённом пункте Новобахмутовка под Авдеевкой. В результате, их действия привели к срыву ротации и созданию угрозы большому отрезку фронта.
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Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщал, что украинские военные отказались заходить на позиции в населённом пункте Новобахмутовка под Авдеевкой. В результате, их действия привели к срыву ротации и созданию угрозы большому отрезку фронта.
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Анастасия Чинкова