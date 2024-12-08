Спартанские методы: Мать заставила дочку стоять босиком на снегу

Фото: istockphoto/Eugene Nekrasov
В Москве суровая «яжмать» прибегла к поистине спартанским методам воспитания. Заставила дочку стоять босыми ногами на снегу.
Конфликт поколений произошёл на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы, сообщает телеграм-канал Mash. Уставшая от капризов девочки, «мать года» выставила дочь из машины, разула её и заставила стоять босиком на снегу. На кадрах, которые удалось заснять подписчице канала, видно, как ребёнок по очереди поджимает ноги, отрывая то одну, то другую от свежевыпавшего снега.
На улице было минус два градуса, так что суровость и действенность воспитательной меры не вызывала сомнений. Те, кого в детстве за плохое поведение всего лишь ставили в угол, могут облегчённо выдохнуть.
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Александр Бойцов