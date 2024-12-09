Два человека погибли в ДТП на Сахалине

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.