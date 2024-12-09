Два человека погибли в ДТП на Сахалине

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На автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Сахалинской области, авария произошла, когда 59-летний водитель Nissan Wingroad потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus GX460.
В результате столкновения водитель Nissan и его 39-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.
7 декабря в башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.
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В результате столкновения водитель Nissan и его 39-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.
7 декабря в башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.
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Мария Моисеева