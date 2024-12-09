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Два человека погибли в ДТП на Сахалине

Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

На автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Сахалинской области, авария произошла, когда 59-летний водитель Nissan Wingroad потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus GX460.

В результате столкновения водитель Nissan и его 39-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.



Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.

7 декабря в башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.

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#авария
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#контроль
#происшествия
В Чувашии ДТП с троллейбусом унесло жизнь молодого водителя
09 декабря 2024, 06:45

Фото: istockphoto / Motortion

В Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.
Авария произошла 8 декабря около 22:30 на остановке общественного транспорта «Эгерский бульвар», передает ТАСС. Автомобиль «Киа Сид» на высокой скорости врезался в стоящий троллейбус.

По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки получил права всего два года назад. На момент аварии в троллейбусе находились водитель, кондуктор и один пассажир, которые не пострадали. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Также известно, что минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.

Утром 9 декабря «Радио 1» передавало, что на автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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#дтп
#авария
#автомобиль
#пассажир
#водитель
#смерть
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Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда
Бастрыкин: у взяточника Сатюкова арестовали имущество на 2,1 млрд рублей
09 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/blinow61

Бывший сотрудник МВД Георгий Сатюков, обвиняемый в получении крупной взятки, утратил доступ к имуществу стоимостью более 2,1 миллиарда рублей — его арестовали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По информации Следственного комитета, Сатюков получил пять миллиардов рублей в виде криптовалюты Биткоин и Эфириум от администратора криптобиржи. Эти средства предоставлялись в обмен на покровительство и защиту.

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом.

В настоящее время следователи предпринимают меры для установления местонахождения Сатюкова и Соколова. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, усилия направлены на их розыск и экстрадицию.

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#имущество
#биткоин
#следователи
#розыск
#бастрыкин
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«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током
В Красноярске девочка погибла от удара током при попытке открыть холодильник
09 декабря 2024, 06:06

Фото: iStock/AndreyPopov

В Красноярске двухлетний ребенок погиб от удара электрическим током при попытке открыть холодильник. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств трагедии.
Инцидент произошел 6 декабря в квартире на улице Алеши Тимошенкова, передает Российская газета.

По предварительным данным, девочка из многодетной семьи встала на металлический радиатор возле холодильника, чтобы дотянуться до его ручки. Прикоснувшись к корпусу, она получила смертельный удар током.

«В какой-то момент девочка решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор. Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали ее смерть», – сообщили в СК.
На момент происшествия за ребенком присматривал ее 13-летний брат.
Семья погибшей девочки не состояла на учете в органах профилактики.

По информации следователей, причиной трагедии могло стать неправильно установленное заземление. Назначена электротехническая экспертиза для оценки состояния проводки в доме.

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#следственный комитет
#семья
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Пять миллиардов взятки: выяснилось, как экс-сотрудники МВД скрыли средства за рубежом
Бастрыкин: взяточники из МВД легализовали деньги через конвертацию в фиаты
09 декабря 2024, 05:03

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Сатюков, ранее занимавший должность начальника отделения управления «К» Бюро спецтехмероприятий МВД, получил взятку в виде криптовалют биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за покровительство. По данным следствия, средства были частично конвертированы в фиатные деньги и использованы для приобретения имущества, оформленного на обвиняемых и их родственников.

Имущество Сатюкова в России на сумму более 2,1 миллиарда рублей уже арестовано. Следователи активно работают над установлением местонахождения Сатюкова и его сообщника Соколова, скрывшихся за границей, и готовят запросы на их экстрадицию.

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#следователи
#сотрудники
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Месть наркокартеля и выкуп в 5 млн: «Спортсмены» в Чехове до смерти забили предпринимателя, подробности
09 декабря 2024, 04:05

Фото: iStock/Daria Kulkova

Вечером 31 октября в городе Чехов при странных обстоятельствах пропал 30-летний предприниматель. Расследование пропажи мужчины обернулось настоящим остросюжетным боевиком с наркоторговцами, оружием и сообщениями о выкупе. Подробности нашумевшего в Чехове расследования читайте в материале «Радио 1».

Тридцатилетний Самрат Джавадов был обычным предпринимателем, имел маленький бизнес, связанный с интернет-торговлей. Молодой человек часто мог пропадать по своим делам, но всегда оставался доступным для звонка. Телефон буквально всегда был в его руках, того требовала работа. Вечером 31 октября Джавадов перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники сразу забили тревогу.

Пропал по дороге к матери


В тот роковой вечер Самрат должен был приехать к матери на дачу в окрестностях подмосковного Чехова. Как потом установит следствие, по дороге молодой человек останавливался в кафе для серьезного разговора с неким мужчиной. По камерам видеонаблюдения правоохранительным органам не получилось определить ни личность человека, с которым общался Джавадов, ни направление, в котором он потом исчез. Автомобиль со всеми документами пропавшего остался стоять у кафе.

На пятый день после исчезновения его матери поступило видеосообщение с требованием выкупа. На видео ее сына в лесу избивали и угрожали пистолетом несколько человек. За то чтобы Самрат вернулся домой, мать должна была заплатить 5 миллионов рублей.

Нашли тело по геолокации с видео


Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

После того как видео попало в руки сотрудников полиции, им удалось вычислить последнее местонахождение Самрата Джавадова. 8 ноября полицейские выехали на территорию леса вблизи СНТ «Садко» городского округа Чехова. На месте полицейские обнаружили куртку и мобильный телефон.

Спустя несколько дней семья пропавшего предпринимателя начала самостоятельные поиски. И им удалось найти в лесу тело Джавадова.

«Мама с детьми стала прочёсывать лес и в 70 метрах от найденных ранее вещей увидела своего сына лежавшего лицом вниз. На виске была видна кровь. Сразу были вызваны через 112 полиция, скорая... Операм лично мама сообщила, что нашла сына. Тело убитого было найдено в 16:13 минут. Опера прибыли через пару часов. Перевернули тело, мать опознала», — рассказала знакомя семьи изданию «Чехов Вид».

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Джавадова похитили, чтобы вернуть долг


Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Как оказалось, предприниматель был не совсем прост. Основной доход молодой человек получал от оптовой торговли наркотиками. В криминальном бизнесе у Джавадова появились разногласия с куратором из-за пропажи части товара. Так, Самрат оказался должен наркокартелю крупную сумму денег.

В тот роковой вечер пяти молодым спортсменам было дано указание проучить должника. На место в лесу Джавадов приехал сам, якобы забирать очередную партию наркотиков, но там его уже ожидали спортсмены. Злоумышленники избивали молодого человека и требовали вернуть долг. Происходящее снималось на камеру мобильного телефона для отчета перед заказчиком. После того как молодой предприниматель от полученных повреждений потерял сознание, фигуранты скрылись, оставив его на месте преступления. Спустя некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

Видео, снятое в лесу, преступники решили направить матери в надежде на то, что хоть как то смогут возвратить долг с уже умершего предпринимателя.


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Задержаны шестеро жителей Калужской области


В Домодедово сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в убийстве Джавадова. Ими оказались жители Калужской области. Среди задержанных были не только лица совершившие убийство, но и заказчик. Подозреваемым вменяется незаконное лишение свободы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти потерпевшего. Уголовные дела возбуждены по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 127 и части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. По другим статьям продолжается следствие.

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#сотрудники
#статьи
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Убийцу двух женщин и насильника арестовали через 47 лет после преступления
Убийцу двух австралиек арестовали в Италии за преступление в 1977 году
09 декабря 2024, 03:49

Фото: iStock/choochart choochaikupt

65-летнего Перри Курумблиса доставили из Италии в Австралию по подозрению в убийстве двух женщин, совершенном 47 лет назад, сообщает издание The Greek Herald.
Преступления были совершены в январе 1977 года в Мельбурне, штат Виктория. Жертвами стали 28-летняя Сюзанна Армстронг и 27-летняя Сюзанна Бартлетт. Они получили множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.

По версии следствия, подозреваемый, которому на момент преступления было 17 лет, также обвиняется в изнасиловании одной из женщин. После нападений он перебрался в Грецию, а затем в Италию, где был задержан осенью этого года.

3 декабря Курумблиса доставили в Австралию, а на следующий день он предстал перед судом в Мельбурне. Подозреваемый отверг все обвинения. Судебный процесс начнется в феврале 2025 года.

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#убийство
#суд
#насилие
#австралия
#италия
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Двое рабочих спасены во время пожара на шахте в Кузбассе
На шахте в Кемеровской области при пожаре спасли двоих горняков
09 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/grafoto

На шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 120 человек, а двоих горняков удалось спасти.
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание произошло на глубине 450 метров. Двое пострадавших были осмотрены медиками, их жизням ничего не угрожает.

Пожар ликвидировали усилиями 44 человек и девяти единиц техники, передает ТАСС.

Шахта «Алардинская» находится на юге Кемеровской области и входит в состав «Распадской угольной компании». Она специализируется на добыче угля коксующихся марок, производя до 3 миллионов тонн в год.

Основными потребителями продукции шахты являются металлургические предприятия, в частности «Евраз», а также другие коксохимические и металлургические заводы России. Промышленные запасы шахты оцениваются в более чем 420 миллионов тонн угля.

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#пожар
#возгорание
#предприятия
#заводы
#спасение
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Тренера чирлидеров посадили на 10 лет за совращение 13-летней девочки
В Британии женщину посадили на 10 лет за совращение 13-летней подопечной
09 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Великобритании завершился судебный процесс над Розанной Аван, бывшей тренером чирлидинга, которую признали виновной в совращении своей 13-летней подопечной.
Как сообщает The Sun, обвинения связаны с заявлениями, поступившими в 2019 году, когда жертва, уже став совершеннолетней, обратилась в полицию. Она обвинила Аван в том, что та принуждала ее к сексу.

Следствие установило, что Аван неоднократно домогалась девочки, включая эпизоды во время поездок на тренировки. Та молча терпела. Во время совместной поездки во Францию тренер принудила ребенка к сексуальным отношениям, которые продолжались и после возвращения в Великобританию.

Рассмотрение дела длилось несколько лет, и в результате суд приговорил Аван к 10 годам тюремного заключения. Помимо лишения свободы, она была внесена в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Полицейский детектив, участвовавший в расследовании, отметил смелость пострадавшей, решившейся обнародовать случившееся.

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#суд
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#следствие
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МЧС: пожар произошел в угольной шахте в Кузбассе
09 декабря 2024, 02:00

Фото: iStock/Distortion Media

В угольной шахте Калтанского городского округа в Кузбассе произошло возгорание.
По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, которую передает ТАСС, на месте работают несколько отделений горноспасателей.

Детали происшествия пока не уточняются, но соответствующие службы уже проводят необходимые работы для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности.

6 декабря «Радио 1» сообщало о масштабном пожаре на складе в Нижнем Новгороде.

5 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли точечный удар по военному аэродрому Умань в Черкасской области. Известно, что здесь базировалась 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».

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