Игра с пистолетом: мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата

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В США, штате Калифорния, семилетний мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата, играя с найденным в машине пистолетом.
По информации KTLA, инцидент случился на парковке торгового центра. Дети сидели в пикапе. Старший из братьев обнаружил пистолет в бардачке, взял его в руки и непреднамеренно выстрелил.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики. Младшего ребенка в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Власти проводят расследование, чтобы установить, как заряженное оружие оказалось доступно детям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.
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На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики. Младшего ребенка в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Власти проводят расследование, чтобы установить, как заряженное оружие оказалось доступно детям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.
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Раскрыта причина массового отравления детей в ЯНАО
Мария Моисеева