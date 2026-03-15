Прилетевший из Стамбула в Махачкалу пассажир скончался на борту самолета
В махачкалинском аэропорту после приземления самолёта, который следовал из Стамбула, скончался пожилой пассажир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в воздушной гавани.
Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Отмечается, что мужчина скончался не во время полета. Он был жив в момент прибытия борта в аэропорт, но чувствовал себя плохо.
К самолёту оперативно прибыли медики, которые провели реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти пассажира не удалось. Другие подробности инцидента в материале не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Стамбуле при загадочных обстоятельствах погибла 27-летняя модель и телезвезда Айшегюль Эраслан. Её нашли мёртвой в собственном доме, а рядом обнаружили предсмертную записку. При этом друг молодой девушки настаивает, что её убили, и у него есть серьезные причины в это верить.
