Популярная турецкая модель и звезда шоу «Мой стиль» погибла в своём доме при загадочных обстоятельствах

Звезду шоу «Мой стиль» Айшегюль Эраслан обнаружили мёртвой в её личном доме в Стамбуле

В Стамбуле при загадочных обстоятельствах погибла 27-летняя модель и телезвезда Айшегюль Эраслан. Её нашли мёртвой в собственном доме, а рядом обнаружили предсмертную записку, однако её друг настаивает, что молодую девушку убили, сообщает издание Haberler.





Айшегюль Эраслан являлась узнаваемой персоной в турецкой индустрии развлечений. Большинство зрителей знали её по шоу «Мой стиль», также многие следили за личным блогом модели. Она регулярно публиковала в соцсетях материалы из зарубежных поездок, выкладывала фото и видео, и всегда дарила фанатам позитив. Её аудитория насчитывала тысячи подписчиков.



Айшегюль Эраслан (Фото: Instagram* @aysegulleraslan) Тревогу подняли близкие, когда Эраслан перестала выходить на связь. Они приехали к ней домой, но не смогли попасть в помещение. Вскрыть дверь удалось только полиции – модель нашли без сознания. Позже врачи констатировали её смерть.



В квартире обнаружили записку, в которой девушка просила позаботиться о своих собаках. Она написала, что не видела в жизни ни материнской, ни отцовской любви, и ее юные годы были наполнены болью.





«Я чувствительная, или жизнь действительно жестока. (...) Есть вещи, о которых вы не знаете и о которых я не говорила. Единственное, что я знаю — я была очень хорошим человеком. Я никому не сделала зла», — говорилось в послании.