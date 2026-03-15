Вскрылись новые подробности в деле женщины, убитой лжеполицейским в Москве
РИА Новости: Дочь убитой на северо-западе Москвы женщины сама вызвала полицию домой
Дочь женщины, которую убил лжеполицейский на северо-западе Москвы, самостоятельно вызвала полицию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, что 14 марта тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Строгинском бульваре. В помещении также находился сейф со следами взлома.
Предварительно, дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников — злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили несовершеннолетнюю открыть дверь их сообщнику, пока матери не было дома. Когда женщина вернулась в квартиру, на нее напали с ножом.
«Девочка сама вызвала полицию», — говорится в материале.Расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер. Они уже задержали уроженца Кисловодска 2005 года рождения, которого подозревают в совершении преступления.