Вскрылись новые подробности в деле женщины, убитой лжеполицейским в Москве

15 марта 2026, 01:15

РИА Новости: Дочь убитой на северо-западе Москвы женщины сама вызвала полицию домой

Фото: iStock/chameleonseye

Дочь женщины, которую убил лжеполицейский на северо-западе Москвы, самостоятельно вызвала полицию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Напомним, что 14 марта тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Строгинском бульваре. В помещении также находился сейф со следами взлома.



Предварительно, дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников — злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили несовершеннолетнюю открыть дверь их сообщнику, пока матери не было дома. Когда женщина вернулась в квартиру, на нее напали с ножом.





«Девочка сама вызвала полицию», — говорится в материале.