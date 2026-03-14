В российском регионе двое малышей выпали из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку
В Тульской области двое маленьких детей выпали из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла сегодня днём в городе Ясногорске на улице Машиностроителей. По предварительным данным, девочка 2023 года рождения и её брат, родившийся в 2021 году, забрались на подоконник и облокотились на москитную сетку. Она не выдержала веса несовершеннолетних, в результате чего ребята выпали наружу.
Сейчас оба ребёнка находятся в больнице, местные врачи борются за их жизни. Сотрудники Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области начали проверку по факту инцидента. Проводится комплекс мероприятий, чтобы выяснить все детали случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что двухлетняя девочка погибла в Перми после того, как на неё сошёл снег с крыши частного дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
