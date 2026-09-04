В Кузбассе раскрыли жестокое убийство двух девушек 32-летней давности

04 сентября 2026, 12:24

Фото: iStock/AMilkin

В Кемеровской области раскрыли жестокое убийство, совершенное 32 года назад. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.





По данным VSE42.RU, все произошло 20 июня 1994 года в Белове. Тогда молодой человек вместе с товарищем позвал двух девушек на прогулку. На фоне личной неприязни обеих девушек задушили в районе отвала разреза «Бачатский». Чтобы скрыть следы преступления, тела убитых засыпали камнями и ушли. При этом уточняется, что одна из жертв на тот момент была несовершеннолетней.



Убийство много лет оставалось нераскрытым. Недавно следователи заново изучили материалы, проверили доказательства и допросили свидетелей. Им удалось получить новые сведения, которые помогли установить возможных подозреваемых. Однако один из них уже умер. Второй переехал в Краснодарский край.





«Он признался в убийстве и согласился сотрудничать со следствием. Сейчас следователи пытаются выяснить у мужчины подробности произошедшего. Однако конкретную причину конфликта, который привел к расправе, мужчина вспомнить не может», — уточнили в ведомстве.