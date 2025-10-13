Появилась информация о состоянии трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

13 октября 2025, 23:49

Сброшенная отцом из окна в Уфе трехлетняя девочка остается в тяжелом состоянии

Фото: iStock/Golfcuk

В Уфе трехлетняя девочка, сброшенная отцом с балкона четвертого этажа, все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Башкирии.





Напомним, что инцидент произошел 9 октября в жилом доме на улице Ульяновых. 34-летний мужчина выбросил ребенка с высоты четвертого этажа. В это время в квартире кроме них никого не было — мать ребёнка со старшим сыном уехали на лечение в другой регион.



Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали. В настоящее время за ее состоянием непрерывно наблюдают врачи.





«Состояние девочки крайне тяжелое, но стабильное», — заявили в пресс-службе минздрава региона.