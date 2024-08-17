«Примводоканал»: Водоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено

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В большей части Владивостока восстановлена подача воды в жилые дома. Полностью устранить последствия аварии в столице Приморья планируют в течение двух часов.
Об этом РИА Новости сообщили в «Примводоканале». Накануне, 16 августа, в Приморье произошли массовые отключения света. Жители многих населённых пунктов региона остались без электроэнергии. Власти сообщили о замыкании в сети 500 кВт на Лучегорской гидроэлектростанции.
В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили, что электроснабжение в Приморье восстановлено. Глава региона Олег Кожемяко уточнил, что кое-где сохраняются точечные отключения, и призвал граждан оперативно сообщать о таких случаях для устранения неполадок. Создана комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора по расследованию энергетической аварии.
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Александр Бойцов