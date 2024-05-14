Жителю Новосибирска дали 12 лет по делу о диверсии на железной дороге

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Новосибирский областной суд сегодня, 14 мая, назначил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Дмитрию Гурулеву* по уголовному делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Уточняется, что три года Гурулев* проведет в тюрьме и девять лет — в колонии строгого режима. По данным следствия, с 24 февраля по 27 мая 2022 года злоумышленник сотрудничал с иностранной организацией через интернет.
Гурулев* действовал против экономической безопасности и обороноспособности РФ. Отмечается, что мужчина незаконно сделал взрывчатку, которую хранил.
Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
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* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Гурулев* действовал против экономической безопасности и обороноспособности РФ. Отмечается, что мужчина незаконно сделал взрывчатку, которую хранил.
Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
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* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова