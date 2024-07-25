В Омске нашли тело пропавшей 15-летней школьницы из Москвы

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко
В Омске нашли тело 15-летней школьницы из Москвы, которая пропала в парке Победы. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Евангелина Алёшкина прилетела в Омск вместе с родителями и сестрой, чтобы навестить родственников. Семья остановилась в отеле «Ника», который находится в парке Победы.
Тело девочки нашли в районе лодочной станции. По предварительным данным, она утонула.
Ранее по факту пропажи школьницы было возбуждено уголовное дело Следственным управлением Следственного комитета РФ по Омской области.
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«Три дня назад девочка пропала. Перед тем как вся семья должна была улететь в Москву 22 июля, Евангелина ушла гулять по парку одна. Больше её никто не видел. В поисках девочки участвовали специально обученные собаки, которые взяли её след. След привёл к реке Иртыш, которая протекает в парке. Поиски также вели волонтёры и полицейские, которые использовали беспилотники», — сообщили в издании.
Тело девочки нашли в районе лодочной станции. По предварительным данным, она утонула.
Ранее по факту пропажи школьницы было возбуждено уголовное дело Следственным управлением Следственного комитета РФ по Омской области.
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Мира Полтева