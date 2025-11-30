«Принял за закладчицу и избил»: Россиянин ограбил женщину из-за абсурдной догадки
В Новокузнецке мужчину задержали за разбойное нападение на женщину
В Новокузнецке мужчина напал на женщину, которую он принял за закладчицу наркотиков. Об этом информирует полиция Кемеровской области.
Инцидент случился на улице. 47-летний мужчина, ранее судимый, избил 39-летнюю незнакомку. Затем он забрал у неё мобильный телефон и заставил назвать пароль от устройства. После этого злоумышленник скрылся.
Пострадавшая подала заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое. Они оперативно задержали нападавшего.
«Обвиняемый пояснил, что ему показалось, будто женщина фотографирует место тайника с наркотическим веществом, и он таким образом попытался остановить её», — сообщили в ведомстве.Полиция изъяла украденный телефон и вернула его владелице. Уголовное дело поступило в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.