В российском ресторане посетители устроили жестокую расправу над официантом
В Сургуте компания молодых людей избила официанта в ресторане после конфликта. Об этом сообщает Ugra.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ОМВД.
Поводом для инцидента послужила ссора между сотрудником заведения и знакомым одного из нападавших. В ходе проверки правоохранители установили личности причастных. Ими оказались 15-летний подросток из Белого Яра и 18-летний житель Сургута.
В отношении совершеннолетнего участника возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении несовершеннолетнего организовали профилактическую работу.
