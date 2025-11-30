Достижения.рф

В российском ресторане посетители устроили жестокую расправу над официантом

В Сургуте возбудили уголовное дело после избиения официанта
В Сургуте компания молодых людей избила официанта в ресторане после конфликта. Об этом сообщает Ugra.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ОМВД.



Поводом для инцидента послужила ссора между сотрудником заведения и знакомым одного из нападавших. В ходе проверки правоохранители установили личности причастных. Ими оказались 15-летний подросток из Белого Яра и 18-летний житель Сургута.

В отношении совершеннолетнего участника возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении несовершеннолетнего организовали профилактическую работу.

Ольга Щелокова

