В российском ресторане посетители устроили жестокую расправу над официантом

30 ноября 2025, 10:29

В Сургуте возбудили уголовное дело после избиения официанта

Фото: Istock/globalmoments

В Сургуте компания молодых людей избила официанта в ресторане после конфликта. Об этом сообщает Ugra.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ОМВД.