«Вырвал губу»: В Саратове агрессивный бродячий пёс искалечил молодую мать

30 ноября 2025, 11:52

В Саратове бродячая собака нанесла женщине тяжёлое увечье

Фото: Istock/Carmelka

В Саратове бродячая собака нанесла серьёзную травму молодой матери. Инцидент произошёл на Степной улице, когда 27-летняя Анжелика выгуливала своего питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.