«Вырвал губу»: В Саратове агрессивный бродячий пёс искалечил молодую мать
В Саратове бродячая собака нанесла серьёзную травму молодой матери. Инцидент произошёл на Степной улице, когда 27-летняя Анжелика выгуливала своего питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Животное набросилось на женщину и укусило её за лицо. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Медики констатировали, что повреждения верхней губы носят необратимый характер, и для восстановления внешности потребуется пластическая операция.
Сейчас Анжелика проходит курс прививок от бешенства. Дома её ждёт пятимесячная дочь, заботу о которой временно осуществляет отец ребёнка. Россиянка сообщила, что эта же собака ранее нападала на других жителей её дома.
Потерпевшая направила заявление в полицию, но ответных мер ещё не приняли. Глава администрации Ленинского района пообещал родственникам женщины найти животное. При этом, по словам местных жителей, собака продолжает находиться на придомовой территории.
Читайте также: