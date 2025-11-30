В Москве 11 человек спасли с верхних этажей горящей многоэтажки
В Москве произошёл серьёзный пожар в многоэтажном жилом доме. Подробности сообщает столичный МЧС.
Чрезвычайное происшествие случилось на Пролетарском проспекте. Возгорание началось на шестом этаже 16-этажного здания. Экипажи МЧС оперативно прибыли на место и полностью ликвидировали огонь.
Спасатели эвакуировали 11 человек с вышележащих этажей. Для этого они использовали специальные спасательные устройства. Ещё пятерых человек сотрудники экстренных служб вывели из подъезда.
В результате пожара два человека получили травмы. Причины возгорания сейчас выясняют. Всего на месте происшествия работали 24 человека личного состава и семь единиц техники.
