Приревновала и смысла пенис в унитаз: Бразильянка расправилась с мужем за измену

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В Бразилии вынесли приговор женщине, которая в порыве ревности отрезала пенис своему супругу, об этом сообщает The Mirror.
По информации СМИ, в декабре 2023 года 34-летняя жительница Бразилии Дайана Сантос Фариас узнала, что её супруг изменил ей с 15-летней племянницей. В СМИ подчеркнули, что возраст сексуального согласия в стране начинается с 14 лет, поэтому за совращение малолетней тюрьма мужчине не грозила.
Однако, обманутая женщина решила наказать его иначе.
Во время интимной близости Сантос Фариас предложила мужу связать его, а когда он согласился — отрезала половой орган. Пенис женщина попыталась смыть в унитаз, чтобы его не смогли пришить обратно.
В ходе судебных прений муж заявил, что его супруга — лучшая женщина на свете, и он сам виноват в случившемся.
Тем не менее, суд приговорил ревнивую жену к пяти годам лишения свободы.
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Однако, обманутая женщина решила наказать его иначе.
Во время интимной близости Сантос Фариас предложила мужу связать его, а когда он согласился — отрезала половой орган. Пенис женщина попыталась смыть в унитаз, чтобы его не смогли пришить обратно.
В ходе судебных прений муж заявил, что его супруга — лучшая женщина на свете, и он сам виноват в случившемся.
Тем не менее, суд приговорил ревнивую жену к пяти годам лишения свободы.
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Евгения Парфентьева