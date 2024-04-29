Россиянка поссорилась с сожителем и в отместку укусила его за пенис

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В Санкт-Петербурге девушка в ходе ссоры укусила своего молодого человека за пенис, после чего вызвала полицию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Согласно сообщению, жительница Фрунзенского района обратилась в полицию 27 апреля. Она сообщила о ножевом ранении. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что девушка поссорилась со своим парнем и укусила его за половой орган.
При этом пострадавший молодой человек заявил полицейским, что претензий к обидчице не имеет.
Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнего сына своего сожителя и укусила его в висок. Также известно, что ранее она неоднократно угрожала ребёнку расправой.
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При этом пострадавший молодой человек заявил полицейским, что претензий к обидчице не имеет.
Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнего сына своего сожителя и укусила его в висок. Также известно, что ранее она неоднократно угрожала ребёнку расправой.
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Элина Позднякова