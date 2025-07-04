Природные пожары в Турции подошли к популярным у россиян курортам
В Турции продолжаются масштабные природные пожары, которые уже на подступе к популярным туристическим регионам — Анталье, Измиру и Мугле. Также огонь подошел к стамбульскому пригороду Силиври.
Ранее министр внутренних дел Али Ерликая сообщал, что более 50 тысяч человек были эвакуированы из трех провинций, пострадавших от лесных пожаров.
Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу привел информацию о пострадавших и погибших: 538 и 2 человека соответственно. По его словам, нередко причиной пожаров становится человеческий фактор. Тем временем министр юстиции Турции Йылмаз Тунч рассказал о задержании 17 человек, подозреваемых в поджогах.
По данным Главного управления лесного хозяйства, только за июнь в стране зафиксировано свыше 1500 возгораний. А в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается повышение температуры на 4-6 градусов, что может привести к новым пожарам.
Гражданам, которые из-за стихии лишились жилья или имущества, выделили порядка 21,6 миллиона лир (541 тысячу долларов).
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