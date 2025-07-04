Природные пожары в Турции подошли к популярным у россиян курортам

04 июля 2025, 19:10

Фото: iStock/grafoto

В Турции продолжаются масштабные природные пожары, которые уже на подступе к популярным туристическим регионам — Анталье, Измиру и Мугле. Также огонь подошел к стамбульскому пригороду Силиври.