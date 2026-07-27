В Приморье врачи извлекли куриную кость из лёгких пациента
В Приморье врачи вытащили куриную кость из дыхательных путей пациента из КНДР. Как рассказали в региональном минздраве, инородное тело находилось в организме мужчины около полугода и успело врости в стенку бронха.
Пациент долгое время страдал от кашля и периодических подъёмов температуры. Диагноз удалось установить после компьютерной томографии. Обследование показало, что кость не только спровоцировала воспалительный процесс, но и полностью перекрыла просвет бронха.
Операцию провёл врач‑эндоскопист Владимир Егупов. Используя бронхоскоп, специалист выполнил малоинвазивное вмешательство и с высокой точностью аккуратно удалил инородное тело.
После хирургического вмешательства пациент прошёл курс терапии для устранения осложнений, вызванных длительным нарушением вентиляции лёгкого. В понедельник мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.
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