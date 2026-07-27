В Приморье врачи извлекли куриную кость из лёгких пациента

27 июля 2026, 04:50

Фото: iStock/Gumpanat

В Приморье врачи вытащили куриную кость из дыхательных путей пациента из КНДР. Как рассказали в региональном минздраве, инородное тело находилось в организме мужчины около полугода и успело врости в стенку бронха.