Житель Ленобласти открыл стрельбу по машине скорой помощи
В Шушарах местный житель обстрелял автомобиль скорой помощи из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Очевидец рассказал, что водитель чёрного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с автомобилем скорой помощи. Примерно в 02:40 мужчина выскочил из своей машины, подбежал к медикам, стал громко ругаться и пытался проникнуть внутрь. В ходе ссоры он также нанёс повреждения стоявшему неподалёку припаркованному автомобилю.
Как говорят местные жители, агрессор кричал, что торопится к ребёнку‑инвалиду. Затем он вернулся к своему авто, достал пистолет и произвёл два выстрела. Медики незамедлительно вызвали полицию.
Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место, опросили свидетелей и приступили к розыску подозреваемого. В настоящий момент полицейские выясняют все детали случившегося.
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