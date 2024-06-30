СКР возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, обнаружившего гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом пишет портал «161.ru».
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ о незаконном хранении боеприпасов.
По словам самого Александра Закутнего, речь идёт об охотничьих патронах, которые лежали у него в сейфе под диваном с 2018 года. Также, по данным следствия, дальнобойщик может хранить дома наркотические вещества и боеприпасы.
В январе этого года Закутний обнаружил на свалке в Амвросиевке в ДНР гуманитарную помощь для бойцов СВО. Она, по его словам, была раскатана бульдозером и трактором. Там находились лекарства, носилки, подсумки, средства личной гигиены. Часть этих товаров он смог собрать и передать бойцам в госпитали.
С момента обнаружения гумпомощи к дальнобойщику начали регулярно приходить сотрудники правоохранительных органов, проводить обыски и допросы.
Закутний пояснил, что у обнаруженных у него дома охотничьих патронов, купленных в специализированном магазине, истекла лицензия. Дальнобойщик забыл их выкинуть, поэтому теперь его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.
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По словам самого Александра Закутнего, речь идёт об охотничьих патронах, которые лежали у него в сейфе под диваном с 2018 года. Также, по данным следствия, дальнобойщик может хранить дома наркотические вещества и боеприпасы.
В январе этого года Закутний обнаружил на свалке в Амвросиевке в ДНР гуманитарную помощь для бойцов СВО. Она, по его словам, была раскатана бульдозером и трактором. Там находились лекарства, носилки, подсумки, средства личной гигиены. Часть этих товаров он смог собрать и передать бойцам в госпитали.
С момента обнаружения гумпомощи к дальнобойщику начали регулярно приходить сотрудники правоохранительных органов, проводить обыски и допросы.
Закутний пояснил, что у обнаруженных у него дома охотничьих патронов, купленных в специализированном магазине, истекла лицензия. Дальнобойщик забыл их выкинуть, поэтому теперь его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.
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Анастасия Чинкова