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СКР возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО

30 июня 2024, 14:02
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, обнаружившего гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом пишет портал «161.ru».
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ о незаконном хранении боеприпасов.

По словам самого Александра Закутнего, речь идёт об охотничьих патронах, которые лежали у него в сейфе под диваном с 2018 года. Также, по данным следствия, дальнобойщик может хранить дома наркотические вещества и боеприпасы.



В январе этого года Закутний обнаружил на свалке в Амвросиевке в ДНР гуманитарную помощь для бойцов СВО. Она, по его словам, была раскатана бульдозером и трактором. Там находились лекарства, носилки, подсумки, средства личной гигиены. Часть этих товаров он смог собрать и передать бойцам в госпитали.

С момента обнаружения гумпомощи к дальнобойщику начали регулярно приходить сотрудники правоохранительных органов, проводить обыски и допросы.

Закутний пояснил, что у обнаруженных у него дома охотничьих патронов, купленных в специализированном магазине, истекла лицензия. Дальнобойщик забыл их выкинуть, поэтому теперь его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#гуманитарная помощь
#сво
В Петербурге семилетнюю девочку унесло на лодке в Финский залив
В Петербурге семилетняя девочка спаслась с унесённой в Финский залив лодки
30 июня 2024, 12:12

Фото: iStock/Spivak222

В Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесённой в Финский залив лодки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что мужчина плавал на надувной лодке в акватории Финского залива с семилетней дочерью и 13-летним сыном. В какой-то момент мальчик упал за борт и мужчина поспешил спасти его. Они смогли выбраться на берег. Вскоре к суше приплыла их лодка, однако оставленной в ней девочки не оказалось.

Сотрудники МЧС провели пятичасовую поисковую операцию, которая завершилась успешно. Выяснилось, что лодку начало уносить в залив. Тогда девочка выпрыгнула из неё и поплыла к берегу. Ребёнка госпитализировали.

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«Страна.ua»: В Одессе неподалёку от пляжа с купающимися произошёл взрыв
#лодка
#ребёнок
#мчс
#спасение
#санкт-петербург
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«Страна.ua»: В Одессе неподалёку от пляжа с купающимися произошёл взрыв
30 июня 2024, 11:52

Фото: istockphoto/DmitryPK

В Одессе неподалёку от пляжа произошёл мощный взрыв. Столб воды поднялся в воздух в нескольких метрах от берега.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что взрыв произошёл совсем рядом с купающимися людьми. По счастливой случайности никто не пострадал. Очевидцы предполагают, что это могла сдетонировать морская мина. Видеокадры взрыва издание опубликовало в своём телеграм-канале.

ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный после начала спецоперации. Украинские мины часто отрываются и взрываются на отмелях. Были случаи, когда смертоносные снаряды выбрасывало на берег. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала, что подобные действия угрожают судоходству и жителям прибрежных регионов из-за неконтролируемого дрейфа мин.

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#взрыв
#мария захарова
#одесса
#мид рф
#мина
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Вертолёт с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области
30 июня 2024, 11:48

Фото: iStock/BogdanV

Вертолёт Ми-8 произвёл жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что вертолёт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по усилению группировки сотрудников МЧС, ликвидирующих пожары в Бодайбинском районе. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое членов экипажа. По невыясненным обстоятельствам судно совершило аварийную посадку в 200 км от Бодайбо. Все находящиеся на борту люди выжили.

В скором времени к месту посадки вылетит другой вертолёт с техниками, которые заберут людей и определят причины экстренной посадки, уточнил губернатор.

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#вертолёт
#иркутская область
#губернатор
#мчс
#пожар
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Сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком
Fox News: сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком в США
30 июня 2024, 11:37

Фото: iStock/gan chaonan

Сотрудница социальной службы получила четыре года тюрьмы за домогательства в отношении несовершеннолетнего школьника и угрозы его семье. О происшествии в американском штате Огайо сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что 24-летняя Пэйтон Шайрс оказывала помощь 13-летнему подростку из приёмной семьи. Во время одного из посещений мальчика женщина надругалась над ним. Об этом узнала мать подростка, обнаружившая подозрительную переписку сына с Шайрс. В ней женщина спрашивала мальчика, удалил ли он определённое видео сексуального характера.

В результате полицейские организовали трёхсторонний телефонный разговор между работницей соцслужбы и мамой подростка, в ходе которого первая призналась в содеянном. Её приговорили к четырём годам лишения свободы.

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#сша
#насилие
#полиция
#тюрьма
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Активисты сорвали выступление британского политика Фараджа плакатом с Путиным
30 июня 2024, 07:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Выступление одного из идеолjгов Brexit, лидера британской популистской правой партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано. Группа активистов опустили за его спиной дистанционно управляемый баннер с изображением Владимира Путина.
По сообщению издания The Independent, портрет российского лидера на плакате был снабжён надписью: «Я люблю Найджела». Работники зала пытались убрать баннер под возмущённые крики присутствующих с требованиями немедленно сорвать его. Ответственность за проведение акции взяла на себя организация Led by Donkeys, которая также разместила запись инцидента в своих социальных сетях.

Как отмечает издание, ранее Фарадж рассказывал, что ему не нравится Путин как личность, но он восхищается российским лидером как главой государства и политическим деятелем, потому что «ему удалось взять контроль над Россией».

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#контроль
#акции
#работники
#путин
#запись
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В Нигерии при террористических актах погибли 18 человек
30 июня 2024, 07:34

Фото: istockphotoAlexLMX

В нигерийском штате Борно произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё 48 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что первый взрыв прогремел в субботу, 29 июня, около 15:00 (17:00 по московскому времени) на свадебной церемонии. Спустя несколько минут ещё один взрыв раздался в главной больнице города Гвоза в штате Борна. Во время похорон погибших в результате этих терактов очередной террорист-смертник привёл в действие ещё одну бомбу.

Погибли 18 человек, ещё 48 ранены. Среди погибших есть дети и беременные женщины. По сообщению главы управления по чрезвычайным ситуациям Баркиндо Саиду, степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до перелома конечностей. Пока никто не взял на себя ответственность за совершение терактов.

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#данные
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#нигерия
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Четыре БПЛА ликвидировали в российском регионе
Губернатор Богомаз: четыре БПЛА сбили над Трабчевским районом Брянской области
30 июня 2024, 03:07

Фото: istock/rancho_runner

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты с использованием беспилотников, которые были сбиты над Трубчевским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – отметил Богомаз.

Ранее дрон ВСУ атаковал Брянск. Он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но при падении повредил крышу административного здания.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#брянская область
#александр богомаз
#губернатор
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Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после ЧП
Проводник поезда в Коми Омельченко: первые мысли были о спасении людей
30 июня 2024, 01:34

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Проводник поезда, сошедшего в Коми, Максим Омельченко сказал, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы в качестве спасателя и обучение, которое обязательно получает каждый проводник Федеральной пассажирской компании, передает РИА Новости.
В момент ЧП он находился в щитовой, когда почувствовал резкий толчок и торможение поезда. По словам проводника, он понял, что произошла чрезвычайная ситуация. Вагон Омельченко не сошел с рельс. В первые минуты после аварии он проверил, все ли в порядке с пассажирами в его вагоне. Затем проводник вышел в тамбур и заметил несколько вагонов, лежащих на боку.

Омельченко добавил, что его первые мысли касались эвакуации людей из пострадавших частей состава.

«Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение», – подчеркнул он.

Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.

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#поезд
#ржд
#мчс
#губернатор
#вагон
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей
30 июня 2024, 00:45

Фото: iStock/Apriori1

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
Отмечается, что ограничение длилось не более пяти минут. С 22:52 до 22:57 по московскому времени проезд был запрещен.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – подчеркнули в информационном центре.

Утром 29 июня перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей, в том числе 240 автомобилей из Тамани и 360 автомобилей из Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту регулярно блокируется, в том числе при попытках нападения на полуостров.

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#крымский мост
#проезд
#керчь
#автомобили
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