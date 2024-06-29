СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ«террористический акт». В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства теракта и выявляют причастных к его осуществлению.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подготовит обращение в международные органы с просьбой осудить действия украинских боевиков и принять меры реагирования.
Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.
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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подготовит обращение в международные органы с просьбой осудить действия украинских боевиков и принять меры реагирования.
Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.
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Екатерина Коршунова