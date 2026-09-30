«Пришлось распиливать»: В Волгограде скорая помощь попала в серьёзное ДТП
В Красноармейском районе Волгограда произошла серьёзная авария с участием машины медицинской помощи. Об этом информирует Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрёстке улиц Фролова и Минской. Точные обстоятельства выясняются. Отмечается, что автомобиль с эмблемой скорой помощи получил крайне серьёзные повреждения: он лежит на боку на обочине дороги. У него смята крышка капота и раздроблен бампер.
На месте уже работают другая бригада «скорой», реанимация и сотрудники МЧС. Спасатели распиливали автомобиль, чтобы достать людей. В настоящий момент о состоянии пострадавших ничего не известно. Врачи оказывают им необходимую помощь. Специалисты изучают детали аварии и устанавливают, что именно произошло на дороге.
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