«Пришлось распиливать»: В Волгограде скорая помощь попала в серьёзное ДТП

30 сентября 2026, 18:37

В Красноармейском районе Волгограда скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Красноармейском районе Волгограда произошла серьёзная авария с участием машины медицинской помощи. Об этом информирует Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».