Сотни граждан России рискуют заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде

30 сентября 2026, 17:39

Фото: Istock/peterscode

Сотни российских туристов и волонтёров могут заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал Mash, в районе наводнения, куда направились россияне, действует эпидемический очаг.