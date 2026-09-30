Сотни граждан России рискуют заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде
Сотни российских туристов и волонтёров могут заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал Mash, в районе наводнения, куда направились россияне, действует эпидемический очаг.
29 сентября первая группа россиян выехала из Паттайи в Районг, в зону сильнейшего наводнения за последние 60 лет. В группу вошли волонтёры и водители гидроциклов, которые везли пострадавшим гуманитарную помощь.
Бактерия распространяется с мочой инфицированных животных, прежде всего крыс. Медики считают, что самый большой риск возникает при работе в заражённой воде, особенно при разборе завалов и уборке мусора, а также при контактах с инфицированными людьми и животными.
От лихорадки уже погибли 46 человек. Всего зарегистрировали 3303 случая, среди больных уже есть граждане России. Сначала заболевание протекает как грипп — температура, ломота и озноб.
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